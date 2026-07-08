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Sfuma Greenwood: Fenerbahce in chiusura. Celik rinnova, per Pellegrini si tratta

Sono ore decisive per il futuro di Mason Greenwood. Dopo la prima proposta della Roma (accettata dal calciatore), il padre ha aumentato le richieste d'ingaggio e i Friedkin hanno deciso di defilarsi. L'attaccante inglese è sempre più vicino a vestire la maglia del Fenerbahce: il club turco sta chiudendo l'affare con il Marsiglia dopo un'offerta che si avvicina alla richiesta iniziale di 50 milioni di euro. Per il calciatore pronto un quadriennale da 8 milioni l'anno. Intanto, la Roma ha iniziato a guardarsi intorno e come alternative all'inglese rimangono in pole i nomi di Antony del Betis, Ndoye (ex Bologna) e Rafa Leao, proposto ai giallorossi negli ultimi giorni. Capitolo rinnovi: tutto fatto per Zeki Celik. Per il turco pronto un triennale a poco meno di 3 milioni di euro a stagione. Per Pellegrini si tratta ancora: previsti nuovi colloqui tra entourage e club. L'offerta per il centrocampista parte da una base di 2 milioni a stagione (2,5 compresi bonus).

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