Mason Greenwood è sempre più vicino al Fenerbahce e la Roma è già alla ricerca di altri profili per rinforzare l'attacco. Come riporta Sky Sport, tra i nomi in lista (non in cima) c'è ancora quello di Noa Lang tornato al Napoli dopo la parentesi di 6 mesi al Galatasaray. L'esterno olandese inizierà il ritiro con la maglia azzurra sotto la guida di Allegri, ma nelle prossime settimane potrebbe tornare nei radar giallorossi dopo l'interessamento dello scorso gennaio. Gasperini aveva già tentato di portarlo a Trigoria sei mesi fa e la Roma potrebbe inviare una nuova proposta al Napoli. La sua valutazione è di circa 20-25 milioni di euro.