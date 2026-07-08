Mason Greenwood è sempre più vicino a vestire la maglia del Fenerbahce. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni provenienti dalla Turchia, oggi il club di Istanbul ha inviato la prima offerta ufficiale al Marsiglia per avvicinarsi alla richiesta iniziale di 50 milioni di euro. Come riporta Fabrizio Romano, l'affare è alle battute finali con l'OM che sarebbe pronto ad accettare la proposta da più di 40 milioni (più bonus) del Fenerbahce che intanto ha chiuso l'accordo con il calciatore. Superati gli ultimi cavilli (garanzie bancarie e percentuali che finiranno nelle casse di Manchester United e Getafe) l'attaccante percepirà uno stipendio monstre da circa 8 milioni a stagione. In Turchia il giornalista Yağız Sabuncuoğlu parla, invece, di un accordo da 10 milioni l'anno più bonus oltre a una casa nel distretto di Beykoz (Istanbul) che il club ha già presentato allo stesso Greenwood.