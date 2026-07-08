Zeki Celik è pronto a firmare il rinnovo del contratto. Intesa trovata tra le parti: per lui un triennale a poco meno di 3 milioni di euro a stagione (il club potrà usufruire del Decreto Crescita). Nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio ufficiale, ma il turco non sarà presente il 13 luglio al raduno. Celik avrà a disposizione qualche giorno di riposo in più poiché ha partecipato al Mondiale. Il rientro è previsto intorno al 20 luglio. Il prolungamento del contratto è stato chiesto da Gasperini che vorrebbe utilizzarlo come un jolly. Zeki, infatti, può giocare sia esterno di centrocampo che braccetto di destra.