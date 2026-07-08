Lorenzo Pellegrini è sempre più vicino al rinnovo con la Roma. Dopo Celik e Dybala (per i quali manca solo di fatto l'ufficialità) il club giallorosso è al lavoro per trovare l'intesa sul prolungamento del contratto del centrocampista. Come riporta Eleonora Trotta, nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri fra l'entourage di Pellegrini e il ds Tony D'Amico chiudere l'accordo. I giallorossi vogliono abbassare il monte ingaggi e l'offerta per il centrocampista parte da una base di 2 milioni a stagione (2,5 compresi bonus legati a presenze e premi). Difficile che si arrivi fino ai 3 milioni chiesti a inizio trattativa dal calciatore. L'intesa tra club ed entourage, in ogni caso, è vicina e la volontà di Gasperini di trattenerlo a Trigoria ha inciso positivamente oltre agli ottimi rapporti tra le parti.