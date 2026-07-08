La pista che porta a Mason Greenwood si è di colpo raffreddata dopo le nuove richieste per l'ingaggio da parte del padre-agente. La Roma non ha intenzione di stare al gioco e i Friedkin hanno deciso di bloccare l'operazione. Il Fenerbahce, invece, ha scelto di accelerare e nelle prossime ore cercherà di chiudere l'affare col Marsiglia (offerta vicina ai 50 milioni). I giallorossi hanno iniziato a guardarsi attorno e il ds Tony D'Amico sta già pensando al piano B. Gasperini vuole un trequartista destro in grado di alternarsi con Dybala.

Dan Ndoye in cima alla lista di Gasperini

Le possibili alternative secondo i numeri

Il tecnico ha già in mente diversi nomi (da ben prima che l'affare si complicasse) e in cima alla lista rimane quello didel. L'ex esterno del Bologna è da tempo un pallino di Gasp. La Roma è già, un attaccante conper il gioco offensivo di Gasperini. Ma quali potrebbero esserea prendere il "suo" posto sulla trequarti della Roma?Il similarity score è una scala statistica (da 0 a 100) che tiene conto di numeri come gol e assist, oltre aper decretare quanto un determinato giocatore sia simile a un altro. E utilizzando quello di DataMB e Scoutlab gli attaccantinella scorsa stagione sono stati: Kenandel Feyenoord,(seguito dalla Roma ma blindato dal Porto) edel Betis - oltre ad alcuni fuoriclasse come(vicino al PSG), Colee Anthony(trasferitosi al Barcellona). Il più vicino, con un punteggio di 93/100, è stato invece Noahdel Leeds, ex attaccante del Milan già sui radar della Roma.

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Leweling e Leao: gli altri nomi

Considerando, invece, il(oltre che le possibilità) in ballo restanodello Stoccarda e il colpoche è statoai giallorossi negli ultimi giorni. La valutazione del club tedesco è elevata - quasi 50 milioni - come quella del(circa 60) che è alla ricerca di possibili destinazioni per il portoghese. La Roma ha promesso aun colpoin attacco e il nome di Rafa Leao stuzzica non poco. Si tratterebbe di un colpo per la fascia opposta (quella sinistra) ma di assoluto valore. E l'idea di unpotrebbe accontentare entrambi i club.