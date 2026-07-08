I giallorossi pensano già al piano B. Gasperini vuole un colpo da Champions per la trequarti
La pista che porta a Mason Greenwood si è di colpo raffreddata dopo le nuove richieste per l'ingaggio da parte del padre-agente. La Roma non ha intenzione di stare al gioco e i Friedkin hanno deciso di bloccare l'operazione. Il Fenerbahce, invece, ha scelto di accelerare e nelle prossime ore cercherà di chiudere l'affare col Marsiglia (offerta vicina ai 50 milioni). I giallorossi hanno iniziato a guardarsi attorno e il ds Tony D'Amico sta già pensando al piano B. Gasperini vuole un trequartista destro in grado di alternarsi con Dybala.
Dan Ndoye in cima alla lista di GasperiniIl tecnico ha già in mente diversi nomi (da ben prima che l'affare si complicasse) e in cima alla lista rimane quello di Ndoye del Nottingham Forest. L'ex esterno del Bologna è da tempo un pallino di Gasp. La Roma è già alla ricerca del sostituto di Greenwood, un attaccante con caratteristiche uniche per il gioco offensivo di Gasperini. Ma quali potrebbero essere i giocatori adatti a prendere il "suo" posto sulla trequarti della Roma?
Le possibili alternative secondo i numeriIl similarity score è una scala statistica (da 0 a 100) che tiene conto di numeri come gol e assist, oltre a caratteristiche fisiche e stile di gioco per decretare quanto un determinato giocatore sia simile a un altro. E utilizzando quello di DataMB e Scoutlab gli attaccanti più simili a Mason Greenwood nella scorsa stagione sono stati: Kenan Yildiz, Hadj-Moussa del Feyenoord, Williams Gomes (seguito dalla Roma ma blindato dal Porto) e Antony del Betis - oltre ad alcuni fuoriclasse come Akliouche (vicino al PSG), Cole Palmer e Anthony Gordon (trasferitosi al Barcellona). Il più vicino, con un punteggio di 93/100, è stato invece Noah Okafor del Leeds, ex attaccante del Milan già sui radar della Roma.
Leweling e Leao: gli altri nomiConsiderando, invece, il reale interesse della Roma (oltre che le possibilità economiche) in ballo restano Leweling dello Stoccarda e il colpo Rafael Leao che è stato proposto ai giallorossi negli ultimi giorni. La valutazione del club tedesco è elevata - quasi 50 milioni - come quella del Milan (circa 60) che è alla ricerca di possibili destinazioni per il portoghese. La Roma ha promesso a Gasperini un colpo da Champions in attacco e il nome di Rafa Leao stuzzica non poco. Si tratterebbe di un colpo per la fascia opposta (quella sinistra) ma di assoluto valore. E l'idea di un prestito con obbligo condizionato potrebbe accontentare entrambi i club.
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