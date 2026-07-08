Greenwood alla Roma, cosa sta succedendo?

Pepe e Ndoye, le alternative a Greenwood

Leweling e Antony due profili ideali: saranno le sorprese?

Gasperini sogna Leao, ma solo a certe condizioni

Masonil tormentone classico di calciomercato. Quello che accompagna ogni estate e sta per infrangersi come onda sugli scogli. Quelli per arrivare all'inglese sono diversi: il gioco al rialzo del papà-agente, la valutazione di 50 milioni del Marsiglia e la concorrenza del Fenerbahce che sembra ormai in netto vantaggioL'ottimismo degli ultimi giorni sta scendendo col passare delle ore. Nel frattempo però Tony D'Amico e Gian Pieropensano al piano B e a un altro nome in grado di alternarsi con Dybala sulla fascia alta di destra.Un nome che circola da settimane e che è tornato in auge in queste ore porta aBrasiliano ma con passaporto italiano, reduce da una buona annata nel campionato portoghese. Ci sarebbero stati nuovi contatti con gli intermediari dell'ala destra 29enne, la valutazione è di circa 25 milioni. Ma l'età del calciatore non convince pienamente e per questo sembra un profilo da scartare. La Roma cerca profili più in linea con gli ultimi arrivi: tra i 23 e i 27 anni. I fari restano puntati anche su Dandel Nottingham Forrest. Lo svizzero, reduce dal successo ai rigori con la Colombia, conosce bene l'Italia avendo già giocato al Bologna e ha quattro anni meno di Pepe. La valutazione però è inevitabilmente più alta: 45 milioni.Occhio poi alle sorprese, perchéin questi giorni sta lavorando molto sottotraccia scottato dal precedente di Summerville. Ed è qui che potrebbero inserirsi profili come Jamiedello Stoccarda edel Betis. Anche in questo caso si parla di valutazioni che sfiorano i 50 milioni, ma con stipendi decisamente più alla portata rispetto a Greenwood. Il tedesco percepisce 1 milione a stagione, il brasiliano circa 3. Fantacalcio? Forse, ma Gasperini, apparso ieri molto sorridente, è ottimista e ha ricevuto rassicurazioni: se non sarà Mason, arriverà comunque un giocatore dello stesso livello. Aspettare per credere.Infine c'èma qui ci spostiamo a sinistra. Potrebbe essere lui il colpaccio. Il portoghese si è candidato direttamente con Gasperini e di sicuro lascerà il Milan. La valutazione è da top player: 60 milioni. Ma l'ipotesi di un prestito con riscatto garantito a determinate condizioni può essere la via giusta. A patto però che lo stesso Leao riduca le pretese sullo stipendio, un tema molto caldo a Trigoria.