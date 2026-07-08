"Durante il periodo di trasferimento in cui ci troviamo ci sono un gran numero di notizie e accuse che riguardano il nostro club e non rispecchiano la verità", questo l'inizio del lungo comunicato pubblicato dal Fenerbahce negli ultimi minuti. Come già accaduto la scorsa settimana, il club turco ha voluto fare chiarezza sulle voci di mercato (incluse quelle su Mason Greenwood) informando i suoi tifosi. Di seguito la nota:

"Il nostro club svolge processi di trasferimento in linea con i principi di riservatezza e professionalità. Tutte le dichiarazioni ufficiali riguardanti i processi di trasferimento sono fatte solo attraverso i canali di comunicazione del nostro club. Nonostante ciò, è stato riferito che il nostro club ha contattato un gran numero di giocatori di calcio che non abbiamo mai incontrato; vengono fatte rivendicazioni completamente irreali per i giocatori di calcio, come case, vengono fatti contratti di locazione o lettere di garanzia richieste per conto del nostro club.

Ancora una volta, vorremmo esprimere chiaramente che; non ci sono pratiche come affittare una casa, fare un contratto di locazione o presentare una casa per conto di giocatori di calcio in qualsiasi processo di trasferimento effettuato e da svolgere durante il nostro attuale consiglio di amministrazione. Consideriamo l'associazione di un gran numero di nomi che non sono nella nostra agenda di trasferimento con il nostro club senza alcuna base concreta come attività di disinformazione che sono solo a scopo di monitoraggio e interazione. Il nostro club continua le sue attività di trasferimento con comprensione istituzionale e meticolosità. Quando i trasferimenti saranno completati, le informazioni necessarie saranno condivise con il pubblico, come sempre, solo attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiali. Chiediamo gentilmente al pubblico di non fidarsi di notizie e accuse speculative diverse dalle dichiarazioni ufficiali del nostro club".