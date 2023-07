Roma-Sanches: il PSG frena. Mourinho vuole Morata: José manda segnali social

Anche il Borussia Dortmund vuole Sabitzer. Renato Sanches non è convinto di venire nella capitale. L'Inter potrebbe mettere gli occhi su Scamacca

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma continua a puntare forte su Renato Sanches. Il gm Pinto ha la necessità (obbligo?) di continuare a portare a Trigoria calciatori a costo zero, se prima non avrà incassato soldi dalle cessioni, che al momento sono bloccate. il PSG, però, non ha dato l'ok per il trasferimento. Il motivo è soprattutto nella formula del prestito con diritto di riscatto proposta dalla Roma e che non convince del tutto la società parigina. Arrivano brutte notizie anche dalla Francia. Il giocatore non è del tutto convinto di venire alla Roma. Il centrocampista vuole giocare la Champions League e i giallorossi il prossimo anno parteciperanno all'Europa League.

La Roma, nonostante le difficoltà dell'operazione e il forte interesse per Renato Sanches, non smette di seguire con attenzione la vicenda legata a Sabitzer. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, sul giocatore di proprietà del Bayern Monaco ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. Chi invece giocherà nella Roma il prossimo anno è sicuramente Edoardo Bove. Queste le parole dell'agente: "Il ragazzo è contentissimo alla Roma, stiamo aspettando che inizi la stagione ufficiale. Ora è in ritiro, è tornato dalle vacanze. Il rinnovo? La situazione è tranquillissima".

Mourinho in pressing su Morata: spunta il like di Alvaro — José Mourinho vuole Morata e oggi ha lanciato un altro segnale sui social. Il tecnico portoghese, sul proprio account Instagram, ha voluto ricordare l'acquisto di Drogba nel lontano 2004: "Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo tizio". Quello di oggi su Drogba è un chiaro segnale sull’affidabilità delle sue scelte nel bel mezzo del tormentone attaccante che vede Morata tra i preferiti dello Special One. E poco fa è arrivato anche il like dello spagnolo per la foto di Mou.