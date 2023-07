Broja al West Ham è quasi fatta: la mossa libera Scamacca per Mou

Broja non è rimasto affatto contento del recente arrivo al Chelsea di un’altra punta, Nicolas Jackson, preso dal Villareal a fine giugno per 37 milioni di euro. E con gli spazi che si riducono, vuole andarsi a giocare le sue carte altrove. La Roma, intanto, non ha ancora fatto ulteriori passi avanti per Scamacca, dopo il viaggio di Tiago Pinto a Londra di una ventina di giorni fa in cui il general manager giallorosso aveva sondato l’eventuale disponibilità del club inglese a dare il giocatore in prestito. Ipotesi che venti giorni fa era stata messa da parte, ma che negli ultimi giorni ha ripreso quota, con gli Hammers che sono anche entrati nell’ottica di lasciar partire Scamacca in prestito (oneroso), legandolo però ad un obbligo di riscatto condizionato (e non più fisso, come invece era stato chiesto proprio venti giorni fa). In questo modo a Londra sono convinti di poter arrivare ad un accordo con i giallorossi, visto che tra le due condizioni ci sarebbe la qualificazione alla Champions League (l’altra è legata alle presenze), il che permetterebbe alla Roma tra dodici mesi di aver in caso i soldi per riscattare la punta (tra l’altro, la prossima estate potrebbe anche andar via Abraham, il che porterebbe ulteriore denaro fresco nelle casse giallorosse).