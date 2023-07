Mercato Roma, anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Sabitzer

Cresce la concorrenza per il centrocampista del Bayern Monaco. Il club giallonero ha messo gli occhi su di lui per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La richiesta resta di 15 milioni

La Roma, nonostante le difficoltà dell'operazione e il forte interesse per Renato Sanches, non smette di seguire con attenzione la vicenda legata a Sabitzer. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, sul giocatore di proprietà del Bayern Monaco ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. L'avversaria di sempre dei bavaresi, infatti, ha bisogno di rinforzare il suo centrocampo dopo alcune cessioni degne di nota come quella di Bellingham al Real Madrid, Guerreiro proprio al Bayern e Dahoud al Brighton. Per il club di Monaco, il giocatore è sul mercato e con una giusta offerta sul piatto sarebbero pronti a lasciarlo partire senza troppi problemi. La richiesta è di 15 milioni di euro per l'austriaco. Nonostante la pista si sia un po' raffreddata, anche la Roma rimane alla finestra in attesa di novità.