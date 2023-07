Mourinho e i rebus social: il 19, il ghiacciolo alla mora e il paragone con Drogba

Tutto ciò che fa Mourinho non è casuale. Lo abbiamo imparato in questi anni di cammino insieme, ma chi lo conosceva prima ci aveva avvisato. Ogni foto, ogni smorfia, ogni post ha un messaggio subliminale. A volte chiaro, a volte meno. E allora in questo infernale fine luglio proviamo a interpretare, sperando di non essere presi troppo sul serio. Quello di oggi su Drogba è un chiaro segnale sull’affidabilità delle sue scelte nel bel mezzo del tormentone attaccante che vede Morata tra i preferiti dello Special One. E poco fa è arrivato anche il like dello spagnolo per la foto di Mou. Un caso? No. Il senso è questo: "L'ho scelto io. Dicevano che non segnava e non lottava, ci ho vinto tre Premier".