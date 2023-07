Mercato, dalla Francia: Renato Sanches non è convinto della Roma, vuole la Champions

Continua la caccia a Renato Sanches da parte di Tiago Pinto. Il centrocampista ex Bayern Monaco è in cima alla lista dei desideri del gm, ma il PSG non ha ancora aperto al prestito con diritto di riscatto. Inoltre, secondo quanto riportato dal sito RMC Sport il giocatore non è del tutto convinto di venire alla Roma. Il centrocampista vuole giocare la Champions League e i giallorossi il prossimo anno parteciperanno all'Europa League. Il club proverà a convincerlo per regalare un rinforzo a José Mourinho.