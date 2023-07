Mercato Roma, l’Inter tenta l’approccio con il West Ham per Scamacca

Tra gli obiettivi di mercato della Roma c'è sicuramente Gianluca Scamacca. Non è di certo una novità, con il giocatore del West Ham che ha manifestato la propria voglia di ritornare in giallorosso. Secondo quanto riportato da Sportitalia, alla corsa per l'acquisto dell'attaccante italiano, si potrebbe aggiungere anche l'Inter. I nerazzurri, infatti, hanno fatto un sondaggio esplorativo con il club inglese per cercare di capire le reali richieste della società a livello economico. Il giocatore, potrebbe essere una possibile alternativa vista la difficile situazione che si è venuta a creare con Lukaku. Scamacca però, almeno per ora, ha confermato la propria preferenza di vestire la maglia della Roma.