Mercato Roma, continua il pressing su Renato Sanches: manca l’intesa con il PSG

La Roma sembra aver trovato il giocatore giusto sulla quale puntare per il centrocampo della prossima stagione. I giallorossi, infatti, restano fortemente interessati a Renato Sanches del Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato da SkySport, il club francese non ha dato l'ok per il trasferimento. Il motivo è soprattutto nella formula del prestito con diritto di riscatto proposta dalla Roma e che non convince del tutto la società parigina. Nonostante questo, Tiago Pinto rimane fiducioso sulla buona riuscita della trattativa. La Roma vuole chiudere per il calciatore portoghese alle sue condizioni e resta in attesa per l'affondo finale. Intanto, lo stesso Sanches è stato convocato dal PSG per il match amichevole di domani in programma contro il Le Havre, neo promosso in Ligue 1.