Mourinho ricorda Drogba e lancia un segnale: “Dicevano non potesse segnare”

José Mourinho e Didier Drogba sono una coppia che ha fatto felici tanti tifosi del Chelsea. Il tecnico portoghese, sul proprio account Instagram, ha voluto ricordare l'acquisto dello straordinario attaccante della Costa d'Avorio nel lontano 2004: "20 luglio 2004, ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo tizio. Per uno della mia gang". Un messaggio sincero e d'affetto per Drogba, ma, forse, anche per la Roma stessa. L'ivoriano, infatti, è stato un acquisto fortemente voluto dallo Special One, che ha lottato con la dirigenza dei Blues per portarlo a Londra. A giudicare dai risultati, anche questa volta, il tecnico portoghese ha avuto ragione.