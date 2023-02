Roma-Salisburgo: Dybala e Abraham ci provano, Pellegrini in gruppo. Chelsea su Mou

La Primavera giallorossa ha pareggiato 1-1 al Tre Fontane contro l'Atalanta. Josè Mourinho ha assistito alla partita insieme a Zalewski, Bove e Kumbulla. In tribuna c'era anche il gm Tiago Pinto. La Roma ha espresso vicinanza e solidarietà alla Turchia dopo il devastante terremoto che ha colpito la nazione. Insieme all'Adana Demirspor ha organizzato un match 'virtuale' per mercoledì 22 febbraio (ore 20) con l'intero incasso che sarà devoluto in beneficenza per aiutare la popolazione turca e quella siriana. Oggi all'Olimpico c'è stato un evento - organizzato da Sport & Salute insieme a Roma e Lazio - per ricordare Mihajlovic nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni.