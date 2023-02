Roma, il Chelsea studia il futuro di Mourinho

Il futuro di Mourinho alla Roma è in bilico, le parole di ieri al termine della partita contro il Verona potrebbero essere un ulteriore indizio per un prossimo addio. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sul tecnico portoghese ci sarebbero diversi club della Premier League. Primo tra tutti il Chelsea, squadra che lo Special One ha già allenato due volte e con cui ha vinto innumerevoli trofei. La panchina dei Blues è in crisi e Potter è a un passo dall'esonero dopo la striscia di risultati negativi. Mourinho ha più volte manifestato un forte legame affettivo con la squadra inglese e anche i tifosi sarebbero ben felici di rivederlo a Stamford Bridge. Il contratto con la Roma scade nel 2024, la permanenza nella Capitale resta, quindi, un'opzione concreta. Ma per accontentarlo la società dovrà realizzare un mercato estivo all'altezza delle sue aspettative.