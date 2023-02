Roma, porta blindata nel 2023: quinto clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie A

La Roma vola in classifica, col Verona basta Solbakken per agganciare il terzo posto. I giallorossi vincono col marchio di fabbrica di Mourinho: l'1-0. Quinto clean sheet nel 2023, insieme a Napoli e Juventus è la squadra che ne ha ottenuti di più in Serie A nel nuovo anno. Inoltre con la porta inviolata contro gli scaligeri sono diventate 4 le gare in cui la Roma non subisce gol allo stadio Olimpico. Non succedeva dal 2014 con Rudi Garcia, in quell'annata furono addiritura sei. Smalling e compagni sono chiamati a replicare la prestazione di ieri anche giovedì in Europa. Sarà fondamentale non subire gol per completare la rimonta ai danni del Salisburgo. Il centrale inglese guiderà la difesa, ma non ci sarà contro la Cremonese martedì 28 per squalifica.