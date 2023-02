All’Olimpico il ricordo di Mihajlovic. Scarchilli: “Un onore giocare con lui”

Oggi allo Stadio Olimpico si è tenuto un evento per omaggiare Mihajlovic nel giorno in cui avrebbe compiuto 54 anni. A rappresentare l'AS Roma c'era il suo ex compagno di squadra Alessio Scarchilli. Si è emozionato nel ricordare Sinisa: “Sono fiero di essere qui oggi per celebrare questo riconoscimento meritatissimo. Sinisa era un campione straordinario e in questo stadio ha regalato emozioni a tutti i tifosi che sono venuti a vederlo. A nome de mio club, volevo riconoscere quanto poi Sinisa si sia legato indissolubilmente ai colori della Lazio. Noi questo lo abbiamo rispettato e apprezzato come avversario, sia sotto il profilo umano che professionale. Ho avuto l'onore di giocarci insieme sia nella Roma che nella Sampdoria e parlare del Sinisa campione è banale, è scritto ovunque e quello che fatto in campo lo sappiamo tutti. Oggi sentiamo dire che lo sport è in evoluzione noi dobbiamo rimanere al passo e adeguarci, ma certi principi e certi valori non cambieranno mai. Sinisa era un compagno di squadra vero, sincero, diretto di grande personalità. Nello sport come nella vita se non hai amore e passione in quello che fai non arrivi a certi livelli. Ha dimostrato personalità anche dopo ed è stato un grande allenatore. Ma soprattutto ci ha insegnato una cosa: fino all’ultimo giorno è stato per tutti un esempio di forza e coraggio”. Presente anche la moglie: "Ringrazio tutti per l'affetto. E' stato bellissimo ricordarlo all'Olimpico". Le maglie di Mihajlovic della Roma e della Lazio sono state appese nel tunnel dove ha inizio il tour dello stadio.