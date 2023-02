Adana Demirspor-Roma: mercoledì un match ‘virtuale’. L’incasso in beneficenza

La visita di Vincenzo Montella di qualche giorno fa a Trigoria non era casuale. Infatti l'ex calciatore della Roma è l'attuale allenatore dell'Adana Demirspor. Il club giallorosso ha espresso vicinanza e solidarietà alla Turchia dopo il devastante terremoto che ha colpito la nazione. Le due società hanno organizzato un match 'virtuale' in programma mercoledì 22 febbraio alle ore 20. La partita non si giocherà realmente, ma tutti possono acquistare dei biglietti ricordo. L'intero incasso sarà devoluto in beneficenza per aiutare la popolazione turca e quella siriana. Inoltre i giallorossi in estate giocheranno una partita contro il Galatasaray di Zaniolo. Questo il comunica dell'Adana: "Siamo uniti per la regione del terremoto nelle nostre partite di rappresentanza. In questo contesto, la nostra terza Partita di Rappresentanza sarà con la Roma con HepTogether. Acquistando un biglietto ricordo per questa partita di rappresentanza, potrete contribuire a curare le nostre ferite".