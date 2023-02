Dybala si allena anche a casa: “Senza perdere di vista l’obiettivo”

Paulo si è allenato nella palestra di casa sua per recuperare la forma in vista dell'impegno europeo contro il Salisburgo

Dybala vuole esserci a tutti i costi giovedì sera (ore 21) contro il Salisburgo. La Roma per andare avanti in Europa League deve rimontare la sconfitta per 1-0 subita nella gara d'andata. E la presenza di Paulo è fondamentale. Dopo la seduta individuale a Trigoria di questa mattina, la Joya si è allenato anche nella palestra di casa sua per recuperare la forma in vista dell'impegno europeo: "Senza perdere di vista l'obiettivo".