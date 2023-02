Roma, allenamento individuale programmato per Dybala. In gruppo Pellegrini

L'argentino dovrebbe tornare in campo giovedì per il match di play off contro di Europa League

Nella partita d'andata contro il Salisburgo, Dybala è stato sostituito per un risentimento muscolare ed ha saltato la partita di ieri contro il Verona. Gli esami effettuati hanno escluso lesioni, per l'argentino si parla di un sovraccarico del flessore. Nel match di ieri non è stato convocato, ma, secondo quanto riporta Sky Sport, già oggi Paulo ha svolto un lavoro individuale e dovrebbe tornare in campo già giovedì per il ritorno dei playoff di Europa League. Torna in gruppo invece Lorenzo Pellegrini. Alla seduta ha assistito Tiago Pinto. In casa i giallorossi dovranno necessariamente vincere per continuare il loro percorso nella competizione e la presenza della Joya sarà fondamentale.