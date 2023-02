Roma, una maschera in carbonio per Abraham. Domani la decisione per il Salisburgo

Una maschera in carbonio per un giovedì di coppa che conta ben più di quello di Carnevale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tammy Abraham potrebbe essere a disposizione di Mourinho nella sfida col Salisburgo. L'inglese costretto a lasciare il campo al 15' di Roma-Verona per una ferita sulla palpebra inferiore dell'occhio si è sottoposto ieri notte a un intervento di sutura. Pronta per lui come dicevamo una maschera in carbonio che lo proteggerà dopo l’infortunio all’occhio. Oggi il giocatore si è allenato parzialmente in gruppo e nel pomeriggio dopo il controllo all'edema (c'è stato bisogno di qualche altro punto di sutura) ha ricevuto la visita a Trigoria del dottore che anche negli anni passati ha creato diversi materiali in carbonio. Il giocatore domani la proverà in allenamento e valuterà se potrà essere in grado di giocare contro il Salisburgo e se avrà un campo visivo ideale.