Roma, prove d’Olimpico a porte chiuse e Pau Lopez verso il forfait. Tentativo per Vertonghen

Poco più di settantadue ore e poi sarà finito il countdown della Roma alla ripresa della Serie A. Appuntamento mercoledì sera contro la Sampdoria, ma già domani la squadra di Fonseca sosterrà un allenamento all’Olimpico. Una specie di prova generale in vista del campionato come spiega il tecnico portoghese: “La preparazione è quasi la stessa, l’unica differenza con il passato è il tentativo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all’Olimpico”. Poi una battuta anche sulla condizione della squadra: “Abbiamo fatto una lunga pausa. E’ stato come un precampionato diverso, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato diverso, ma credo che siamo pronti”. Non si può dire lo stesso per Pau Lopez, il quale sembra orientato sempre di più a dare forfait dopo la micro frattura rimediata un mese fa al polso sinistro. Al suo posto è pronto Mirante, mentre sulla trequarti Fonseca ritrova sia Pellegrini che Mkhitaryan. A questi si aggiunge anche Pastore in un settore di campo dove l’abbondanza non manca. Di qualche settimana in più avrà ancora bisogno Zaniolo che domani tornerà in gruppo con la Primavera e per i primi di luglio punta a essere nuovamente abile e arruolato, in attesa poi di ridiscutere il proprio contratto quando ci sarà il nuovo diesse.

Da Mkhitaryan a Smalling: tutti i nodi del mercato della Roma

L’attuale dirigenza, invece, è alle prese con tante situazioni da risolvere sul mercato. A partire dagli esuberi come Fazio, Perotti, Pastore e Juan Jesus. Per quest’ultimo in arrivo anche una multa per l’esternazione social di ieri nei confronti di un tifoso al quale faceva notare come i conti del club non sarebbero migliorati con la sua cessione. Prima, però, Baldini e De Sanctis vorrebbero sistemare anche la questione relativa ai riscatti. Se Fonseca non sembrerebbe essere convinto da Zappacosta, l’esatto opposto si può dire per Mkhitaryan e Smalling. Giocatori per cui il tecnico ha più volte ribadito la volontà di trattenerli nella Capitale. I due riscatti, però si complicano molto. Il Manchester United continua a chiedere 20 milioni, mentre la Roma arriva a offrirne 12. Per questo nelle ultime ore si sarebbe riaperta in fretta e furia la pista che porterebbe a Vertonghen del Tottenham, in scadenza di contratto e cercato anche da Inter e Napoli. Più certo è l’arrivo di Pedro (oggi in panchina durante la gara del Chelsea contro l’Aston Villa). Per Mkhitaryan, invece, i giallorossi non sarebbero disposti ad accettare lo scambio alla pari con Kluivert proposto dall’Arsenal. Da Trigoria vorrebbero anche un conguaglio economico, ma i Gunners non sembrano disposti a percorrere questa strada. Tutto questo in attesa di nuovi segnali dal Texas. Già, perché Pallotta continua a tenere in vendita il club e aspetta un rilancio da parte di Friedkin, il quale raccontano essere ancora molto interessato a un investimento in Serie A e più in particolare nella Roma.