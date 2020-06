Zaniolo va di fretta: da domani si allena in gruppo con la Primavera

Nicolò Zaniolo continua a premere sull’acceleratore. Dopo l’infortunio al ginocchio, da cui ha praticamente recuperato, e l’operazione al naso che ne migliorerà parecchio prestazioni e condizione, il talento della Roma scalpita per tornare in gruppo. La prossima tappa dovrebbe raggiungerla già domani: come riporta ‘La Gazzetta Sportiva’, infatti, da domani Zaniolo tornerà in campo aggregato alla Primavera, ricominciando i contatti che non penalizzino il volto. Questo proprio in conseguenza dell’intervento subito la settimana scorsa. Il piano è che una decina di giorni di questo lavoro lo rendano pronto per Fonseca, anche se non ci sono certezze. Nicolò sposta continuamente indietro la data del ritorno in campo, dall’ultima con la Juve del 2 agosto al Verona il 15 luglio, anche se c’è addirittura chi spera di rivederlo addirittura il 2 con l’Udinese. Intanto la Roma lo reinserirà in lista Uefa.