Roma, Pau Lopez verso il forfait con la Samp: si scalda Mirante

La Roma tornerà in campo mercoledì senza il suo portiere titolare. A meno di sorprese, a difendere i pali della porta giallorossa ci sarà il secondo, Antonio Mirante. Come riporta Sky Sport, Pau Lopez non ha ancora recuperato al cento per cento dalla microfrattura al polso e per questo a Trigoria stanno pensando di non rischiarlo contro la Sampdoria. Lo spagnolo si è allenato ieri a parte con Nicolò Zaniolo e ha utilizzato ancora il pallone leggero. Per questo a poco più di tre giorni dalla sfida dell’Olimpico l’ex Bologna è in netto vantaggio. A far stare tranquillo Fonseca sono le precedenti prestazioni di Mirante, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Per rivedere Pau Lopez si dovrà invece aspettare molto probabilmente domenica, quando la Roma sfiderà il Milan a San Siro.