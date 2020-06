Calciomercato Roma, la rivoluzione parte dalla difesa: da Fazio a Pau Lopez, ecco la situazione

Il passo cruciale del mercato la Roma dovrà compierlo in difesa. Sono tanti i nomi in uscita dai giallorossi, che possono garantire budget da poter reinvestire. Come riporta Gazzetta.it tra quelli in bilico c’è anche Pau Lopez, che ha offerte in Inghilterra. Non partirà per meno di 30 milioni e in caso di addio si proverà a prendere Gollini. Juan Jesus vive da separato in casa e dopo l’ultimo episodio che ha fatto infuriare i tifosi rischia anche di restare fuori dai convocati nel match con la Samp. Ha offerte anche Fazio, sia dalla Spagna che dagli Stati Uniti, ma la sensazione è che non voglia muoversi prima di gennaio.

Ci sono poi tre terzini destri da piazzare: Florenzi, Karsdorp e Bruno Peres. Fonseca non è convinto neanche da Zappacosta e Santon. Capitolo Smalling: il Manchester chiede 25 milioni alla Roma. Troppo per la Roma, anche perché il giocatore a novembre farà 31 anni e guadagna parecchio. Per questo è tornato di moda Vertonghen.