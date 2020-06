Pellegrini, Mkhitaryan e Pastore. C’è abbondanza dietro a Dzeko

Ieri sono arrivate due ottime notizie per Paulo Fonseca: Mkhitaryan e Pellegrini hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e sono quindi arruolabili per la prima partita contro la Sampdoria, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Anche Pastore ha la possibilità di giocare.

Non ci sarà sicuramente Zaniolo mentre è in forte dubbio Pau Lopez su cui una decisione sarà presa solamente in extremis. I posti in difesa sembrano essere già assegnati: Zappacosta, Mancini, Smalling e Kolarov.