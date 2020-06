Roma, Pedro in panchina nel match del Chelsea con l’Aston Villa

Il tecnico del Chelsea Frenkie Lampard ha deciso di lasciare Pedro inizialmente in panchina nel match di Premier League con l’Aston Villa. I Blues tornano in campo per la prima volta dopo il lockdown a Birmingham e lo spagnolo si accomoda tra le riserve dopo tre partite da titolare consecutive. Il giocatore, che ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto con la squadra di Abramovich, avrebbe un accordo per un biennale con la Roma. Ancora nessun ok invece per il mini-prolungamento di contratto con il Chelsea fino al termine della stagione. Dopo il 30 giugno il giocatore potrebbe già lasciare Stamford Bridge e accasarsi ai giallorossi.