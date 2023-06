Roma, N’Dicka e N’Zola a un passo. Abraham fuori fino a marzo 2024

I prossimi giorni saranno decisivi per capire qualcosa in più sul futuro di Mourinho e Dybala. Intanto Pinto inizia a programmare la prossima stagione con l'infortunio di Abraham che complica la situazione

Marcato Roma, Wijnaldum ad un passo dall'addio. N’Dicka e N’Zola per il futuro

Intanto, sempre sul fronte “vendite”, è quasi certo l’addio di Wijnaldum. Un altro nome in uscita potrebbe essere quello di El Shaarawy che ha un contratto in scadenza il 30 giugno. Insieme a lui potrebbero partire anche Llorente, Spinazzola, Ibanez e Faticanti, mentre a giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo di Smalling. Per quanto riguarda le nuove entrate, invece, ad un passo dall’ufficialità c’è N’Dicka che, dopo aver giocato la finale di Coppa di Germania e salutato l’Eintracht, è pronto a firmare per la Roma. Altro nome caldo è quello di N’Zola. Prima del match con lo Spezia i due club si sono incontrati per discutere le cifre dell’accordo e l’intesa è ad un passo.