Trigoria si svuota, Pinto è già al lavoro. Gini saluta, Elsha il rinnovo è in forse

Si chiude la stagione della Roma, la squadra è libera di andare in vacanza ad eccezione dei giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Come riportato da Il Messaggero, dai tre azzurri Pellegrini, Spinazzola e Cristante che saranno impegnati nella semifinale di Nations League contro la Spagna, passando per Ibanez (Brasile), Zalewski (Polonia) e Rui Patricio (Portogallo). Per loro le ferie dureranno qualche giorno in più, ma l'appuntamento è comunque fissato entro il 15 luglio. Non è ancora definito se i giallorossi andranno o meno in Portogallo, di certo c'è il Korea Tour 2023. Successivamente, i giallorossi potrebbero trasferirsi in Portogallo o organizzare amichevoli in Europa per trovare il ritmo in vista dell'inizio del campionato, il 20 agosto. E chissà se ci sarà Dybala su cui pende una clausola di 12 milioni per l'estero e di 20 per l'Italia. Per cancellarla Tiago Pinto dovrà aumentare l'ingaggio a 6 milioni, ma se arriverà comunque un club internazionale sarà Paulo ad avere l'ultima parola. Uno dei tanti nodi da sciogliere in casa Roma, come quello di El Shaarawy, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno. È incerto anche il futuro di Spinazzola. Non verrà riscattato Llorente. Rientrerà al Psg Wijnaldum mentre a giorni verrà annunciato il biennale di Smalling, mentre Ibañez potrebbe essere sacrificato.