Mou e Dybala, futuro in bilico. Una settimana per il rinnovo

Uno nascosto, l’altro titolare . In attesa che si faccia chiarezza sul loro futuro, scrive Marco Juric su La Repubblica. Nel mezzo Ryan Friedkin , ieri sera in tribuna. Con Mourinho ancora in sala d'aspetto ma legato da un contratto fino al 2024 e voglioso di rimanere . Alle sue condizioni. Le stesse poste dai tifosi della Roma. "Mou, Roma è con te" , lo striscione inequivocabile esposto dalla Curva Sud ieri sera. Due facce della stessa medaglia, quella su cui ancora non è incisa la

volontà dei Friedkin. Da oggi li portoghese è ufficialmente in vacanza. La promessa c'è stata giorni scorsi, adesso bisogna vedersi per continuare insieme. Un incontro che inciderà anche sul futuro di Dybala che, almeno a parole, ha legato a doppio filo il suo futuro a quello dello Special One. L'agente del calciatore è a Roma e nei prossimi giorni incontrerà Pinto, per fare un punto di fine stagione pattuito la scorsa estate. Nessun ultimo ballo, almeno per ora: i gol di ieri sera vale di certo l'Europa League.