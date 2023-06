Roma, Abraham autogol per il mercato: il crack complica i piani per il futuro

La Roma chiude la stagione 2022/23 saltando in extremis sul treno Europa League per la prossima stagione ma pure con un infortunio che complica i piani del futuro. A decidere, come al solito, un rigore di Paulo Dybala che scaccia via i dubbi e le preoccupazioni per il futuro: "Ho due anni di contratto qui". Parole che hanno il sapore di ossigeno puro per i tifosi e per la società. La sua permanenza nella Capitale è appesa ai 12 milioni di clausola rescissoria per l'estero e ai 20 per l'Italia anche se in ogni caso l'ultima parola spetterà a lui e, almeno per il momento, dice "Roma". Intorno all'argentino però regna l'incertezza a livello di numeri ma anche di futuro. Belotti, arrivato con un bagaglio di oltre 100 gol in Serie A, ha chiuso con zero alla voce reti realizzate in campionato. Il Gallo corre, si sbatte per la squadra, ma manca sempre l'appuntamento con la felicità e la sua permanenza è tutt'altro che scontata visto che le sue prestazioni non hanno fatto scattare il rinnovo biennale automatico. Crescono le quotazioni per una separazione in estate. Chiude invece come peggio non poteva fare Tammy Abraham. L'inglese ha deluso ampiamente le aspettative e l'infortunio (rottura del legamento crociato anteriore) rimediato contro lo Spezia complica e non poco i piani di Pinto che sperava di contare su un buon incasso derivato dalla sua cessione. Gli occhi della Premier (Everton su tutte) sono sempre puntati su di lui ma un'annata sottotono e il lungo stop ne fanno indubbiamente abbassare il valore sul mercato. L'altro grande dubbio riguarda Stephan El Shaarawy. Il Faraone si è rivelato una pedina fondamentale per la stagione giallorossa (secondo miglior marcatore in rosa con 9 gol) e dopo dei primi timidi segnali di avvicinamento tra il fratello Manuel e Pinto, il rinnovo al momento non sembra essere dietro l'angolo nonostante la sua voglia di rimanere a costo anche di rinunciare a molti soldi.