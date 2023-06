Roma, Dybala spedisce la Juve in Conference. I tifosi bianconeri: “Questo è il karma”

La stagione della Roma si è chiusa con un sesto posto che vale l'accesso diretto alla prossima Europa League grazie al rigore di Paulo Dybala. Con la sua trasformazione dagli undici metri, la Joya ha sia fatto esplodere di gioia l'Olimpico e migliaia di romanisti, ma anche spedito in Conference League la Juventus (sua ex squadra). I tifosi, soprattutto quelli bianconeri, hanno invaso i social scatenandosi e commentando questo strano scherzo del destino. "Questo è il karma", il chiaro messaggio di un tifoso bianconero al quale fa eco un altro: "Succede anche questo quando regali letteralmente un giocatore alla concorrenza". Altri invece sono più nostalgici e rivolgono la propria rabbia alla società Juventus colpevole di aver scartato l'argentino troppo frettolosamente: "E pensare che queste cose le faceva anche con noi, combatteva fino alla fine ed era felice di farlo, ma per qualcuno questo non bastava". Altri invece la prendono con sarcasmo: "Dybala che ci retrocede in Conference, in attesa che l’UEFA ci estrometta del tutto, chiude il cerchio di una stagione indimenticabile". Immancabili invece anche gli sfottò dei romanisti: "Piccole epifanie quotidiane: Ieri sera ero poco attento, mi sono appena reso conto che Dybala ha fatto fuori la Juventus dall'Europa League, al 90°". "Li ha condannati Dybala con un’esultanza scomposta che mi ha riempito il cuore di JOYA".