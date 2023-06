Mercato Roma, incontro con lo Spezia per N’Zola. Intesa vicina

La stagione è appena finita, eppure Pinto è già a lavoro per preparare la prossima. Dopo aver portato a casa il "sì" di Aouar e N'Dicka, ieri ci sono stati degli sviluppo anche per Nzola. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, prima del match contro lo Spezia, i dirigenti dei due club si sono incontrati per parlare del futuro dell'attaccante, a prescindere dalla permanenza della squadra ligure in Serie A. Il suo nome piace a Mourinho e l'angolano è solleticato dall'idea di essere allenato dallo Special One. La base d'intesa è di circa 8,5 milioni più bonus, ma la cifra potrebbe diminuire col rinnovo di Shomurodov e con l'nserimento nella trattativa di un giovane come Tahirovic. Prima del definitivo ok si aspetterà lo spareggio tra Spezia e Verona. Intanto, si pensa ad un ulteriore attaccante visto il brutto infortunio di Abraham. Tra i nomi attenzionati ci sono quelli di Lukaku e Morata.