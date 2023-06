Mourinho ai tifosi: “Sì, io resto qui”. Ma Abraham si è rotto

"Io resto qui".E’ il messaggio che José Mourinho ha affidato ai tifosi ieri sera a fine partita, durante il giro di campo, quando la gente lo osannava come un re, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Un messaggio d’amore, frutto della passione avvertita sulla sua pelle per tutto il corso della stagione e rimarcata anche ieri, con tanto di cori ed ovazioni. E del suo futuro ne aveva parlato anche il gm Pinto prima della gara: "Da ciò che abbiamo detto sia noi sia l’allenatore le cose sono molto più chiare di quel che sembra". La preoccupazione è invece poi diventata certezza, purtroppo. Per Tammy Abraham ieri c’è stata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, lesione arrivata con quella torsione innaturale del ginocchio, rimasto impiantato nel terreno dell’Olimpico proprio mentre l’inglese rincorreva un pallone con un avversario. Tammy ha dovuto subito alzare bandiera bianca, uscendo tra le lacrime e con le mani sul volto. Trasportato a Villa Stuart per fare gli accertamenti del caso, in tarda serata è arrivata anche la sentenza. Che crea più di un problema alla Roma anche sul mercato, visto che Abraham era uno dei pezzi pregiati con cui fare casse e possibilmente anche quelle plusvalenze che Tiago Pinto cerca possibilmente entro il 30 giugno.