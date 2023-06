Calciomercato Roma, Faticanti verso un prestito in Serie B per farsi le ossa

Tra i diversi talenti coltivati nel settore giovanile giallorosso, Giacomo Faticanti è probabilmente uno dei più interessanti. Come riporta TuttoMercatoWeb, il mediano, negli scorsi mesi convocato anche dal CT azzurro Roberto Mancini per uno stage, oltre a essere uno dei protagonisti del Mondiale U20 in Argentina, è destinato a lasciare la Roma in estate per farsi le ossa in prestito in una squadra di Serie B. Già nel corso di questa annata non sono mancate le richieste per il classe 2004, su cui il club ha puntato moltissimo in ottica futura, motivo per il quale è imprescindibile un'esperienza da titolare in cadetteria per acquisire maturità e consapevolezza.