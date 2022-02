Roma, Mourinho: “Zaniolo con noi almeno fino al 2024”. Pellegrini salta il Genoa

Il tecnico giallorosso ha escluso il capitano dalla partita contro i rossoblù. Sul 22 si sono espressi pure Nainggolan e Tardelli. Blessin ha preceduto lo Special One nella conferenza stampa di vigilia

Sul mercato concluso ha parlato il ds del Cagliari Capozucca. Ha parlato di Nahitan Nandez, al centro delle voci di un possibile trasferimento - tra le altre - anche alla Roma: "La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore" ha tuonato. Di concreto invece c'è una notizia in uscita: stamattina i giallorossi hanno ufficializzato il prestito di Providence all'Estoril attraverso il seguente comunicato: "L’AS Roma comunica di aver risolto anticipatamente il prestito con il Bruges di Ruben Providence e di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo all’Estoril. In bocca al lupo, Ruben!" Per quanto riguarda la Roma Femminile invece, il club ha raggiunto la risoluzione contrattuale con la calciatrice Moreno.