Serie A, la punizione di Pellegrini contro la Juventus votato gol del mese

Lorenzo Pellegrini vince il premio di gol del mese di gennaio. La sua punizione contro la Juventus è stato votato come il gol più bello della Serie A nel mese scorso

La Lega Serie A tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato il gol più bello del mese di gennaio di campionato. Il vincitore è Lorenzo Pellegrini grazie alla sua perfetta punizione nella partita contro la Juventus. Il capitano giallorosso non avrà però bei ricordi di quella partita visto il rigore sbagliato nel finale di partita e la rocambolesca sconfitta subita dalla Roma che dopo essere passata in vantaggio per 3-1, proprio grazie al suo gol, si è fatta rimontare, fino ad uscire dal campo sconfitta per 4-3.