Mercato Roma, ufficiale il prestito di Providence all’Estoril

La Roma ha ufficializzato quello che con ogni probabilità sarà l'ultimo movimento di mercato fino alla prossima finestra estiva. Providence è stato girato in prestito all'Estoril nel massimo campionato portoghese

Dopo le voci arrivate nelle ultime ore di mercato, la Roma ha ufficializzato questa mattina il prestito di Ruben Providence all'Estoril. Il francese, prelevato dal PSG nel luglio del 2019, era stato girato in prestito al Club Brugge in estate ma dopo questa metà di stagione il suo minutaggio era ancora fermo a zero minuti giocati tra coppe e Pro League. I giallorossi hanno così deciso di richiamarlo a Trigoria per poi girarlo nuovamente in prestito, questa volta in Portogallo.