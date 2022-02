Nandez, Capozucca: “La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore”

Il direttore sportivo del Cagliari commenta le voci di mercato per il centrocampista uruguaiano

Il calciomercato si è appena concluso e con lui tutti i colpi che le squadre di Serie A (e non solo) hanno potuto piazzare per rinforzare le squadre. Adesso, però, è il momento in cui si svelano i retroscena delle trattative che sono state intavolate, o forse solo prospettate da giornalisti e addetti ai lavori. E se Tiago Pinto non li ha voluti svelare nella conferenza stampa di martedì, Stefano Capozucca , direttore sportivo del Cagliari , non si è nascosto nella sua intervista all'Unione Sarda.

Nahitan Nandez è stato al centro di questa finestra ricca di trasferimenti, ma nessuno, ha ammesso il rossoblù, si è mai fatto avanti per strapparlo ai sardi. "La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore - ha detto -, il Napoli non è in grado di prenderlo". Ma non ha finito, perché è lo stesso giocatore ad aver posto delle condizioni: nessun prestito, ma solo certezze per il classe '95. "Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto: 'o mi vogliono, e allora vado”, dice lui, oppure 'non voglio sentirmi sotto esame'. Una cessione con obbligo di riscatto, oppure resto in rossoblù, insomma. Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento".