Roma-Genoa, i convocati di Blessin: out Rovella, Criscito e Cambiaso

Alla vigilia del match dell'Olimpico i rossoblu hanno comunicato la lista dei convocati. Le assenze per la squadra di Blessin sono pesanti con tre titolari fuori per infortunio e squalifica

Il Genoa ha comunicato la lista dei convocati per la sfida di domani all'Olimpico contro la Roma in programma per le 15. Il neo allenatore genoano Blessin dovrà fare a meno di Rovella e Criscito infortunati e anche di Cambiaso, esterno rivelazione di questa stagione, che è invece squalificato. Nella lista sono presenti tutti gli acquisti del mercato di gennaio.