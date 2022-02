Candela amarcord con Totti: “L’amicizia è nel cuore di pochi”

L'ex Roma condivide una foto sui social con lo storico capitano giallorosso, e spunta anche il like di De Rossi

Vincent Candela non dimentica la sua Roma , e neanche i suoi compagni di squadra. Soprattutto Francesco Totti . L'ex centrocampista, ancora molto legato ai colori giallorossi, su Instagram ha pubblicato una foto con l'ex capitano, accompagnando il tutto con una frase che ha scatenato commenti e reazioni dei tifosi. "Buongiorno, l'amicizia è in bocca a tanti, ma nel cuore di pochi", ha scritto sul social il francese che con la Roma ha vinto lo scudetto nel 2001.

"Belli", "Vi amo", "Siete dei veri romanisti", sono i pensieri che vanno per la maggiore sotto lo scatto che ritrae i due giocatori prima sul campo, ancora giovani, poi seduti insieme in un ristorante mentre si gustano un buon tiramisù. Tra le tante interazioni, spunta anche il like di un altro protagonista della Roma del passato: anche Daniele De Rossi, infatti, ha voluto dare un feedback al post pubblicato da Candela con Totti.