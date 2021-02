Roma-Milan, Pellegrini nel mirino dei tifosi: “Il peggiore in campo, è sopravvalutato” – FOTO

La Roma perde contro il Milan e si allontana dai primi posti della classifica. Si scatena la rabbia dei tifosi, al termine di un’altra serata negativa con le big, e nel mirino delle critiche, oltre all’arbitro Guida per qualche decisione discutibile, finisce Lorenzo Pellegrini, tanto che il cognome del centrocampista giallorosso finisce in tendenza su Twitter. “Pellegrini ancora il peggiore in campo, eterno sopravvalutato“, scrive un tifoso sui social. “Capisco perché non lo acquisti nessuno nonostante la clausola da 30 milioni“, il commento di un altro utente. “Perché in questa Roma deve giocare Pellegrini?“, si chiedono altri, mentre qualcuno ironizza: “Era arrabbiato per il pareggio col Benevento, pensa se non lo fosse stato che prestazione avrebbe potuto regalarci“. Non proprio un periodo positivo per il capitano della Roma, reduce dal calcio di rigore sbagliato contro il Braga in Europa League e dal duro striscione di alcuni tifosi della Curva Sud (“Pellegrini non è il mio capitano“) dopo la dedica social per il compleanno di Immobile. In occasione di quest’ultimo episodio, però, molti sostenitori avevano preso le difese del numero sette.