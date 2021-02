Pellegrini contestato, spunta uno striscione: “Non è il mio capitano” – FOTO

Un gruppo della Curva Sud si schiera contro Lorenzo Pellegrini. Questo pomeriggio è stato esposto uno striscione con su scritto: “Pellegrini non è il mio capitano”, firmato “Brigata De Falchi”. Il riferimento è alla polemica di cui ieri il numero 7 della Roma è stato protagonista, dopo aver postato una foto insieme all’amico Immobile per augurargli buon compleanno. Una foto che una parte dei tifosi non ha gradito. L’immagine dello striscione è subito diventata popolare sui social, ma molti tifosi si sono schierati contro al messaggio. “Fate schifo, io sto con Lorenzo” si legge in uno dei commenti di risposta. Intanto Pellegrini si prepara per il match di Benevento, nel quale scenderà in campo dal primo minuto con la fascia di capitano al braccio, ereditata recentemente da Dzeko.