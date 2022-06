Roma-Matic, domani la firma. L’Atalanta punta El Shaarawy

La Roma è ad un passo dall'acquisto di Matic, il centrocampista domani firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi per una stagione con opzione per il secondo. A convincere il serbo, prossimo a svincolarsi dallo United, ci ha pensato in prima persona Mourinho. Esperienza, quantità e qualità abbinate nei piedi di questo colosso di 194 centimetri che nel tempo ha forse perso un po’ di dinamicità ma che rimane un calciatore di assoluto livello. Il mediano , vecchia conoscenza dello Special One prima al Chelsea, poi al Manchester United, è il primo colpo del mercato giallorosso, ma anche l’uomo che l’allenatore portoghese ha corteggiato, voluto e immaginato nel centrocampo della Roma, e questo nonostante l’età - compirà 34 anni il primo agosto.