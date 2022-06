Milan, Zaniolo avanti senza clamore. Ora con la Roma si tratta Florenzi

Il rinnovo del contratto di Nicolò (scadenza 2024) è d’attualità a Roma ormai da settimane senza essersi compiuto, e una sua possibile cessione agita l’ambiente giallorosso

La questione Zaniolo procede senza che nessuno si esponga pubblicamente si legge su La Gazzetta dello Sport. Il rinnovo del contratto di Nicolò (scadenza 2024) è d’attualità a Roma ormai da settimane senza essersi compiuto, e una sua possibile cessione agita l’ambiente giallorosso. Diplomazie al lavoro, in silenzio. Un’occasione che favorirà il dialogo tra le società sarà il prossimo riscatto di Alessandro Florenzi, in prestito al Milan dalla Roma. I rossoneri vorranno esercitare l’opzione per trattenerlo in rossonero. Il prezzo del riscatto è fissato a quattro milioni e mezzo, che possono anche essere di poco scontati. Il jolly Florenzi resterà a disposizione di Pioli.