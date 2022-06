Roma, per Mourinho il primo rinforzo: in arrivo Matic, suo vecchio pallino

A metà della prossima settimana è previsto un incontro tra Pinto e il Bodo Glimt per l'arrivo di Solbakken

La Roma sta per piazzare il primo colpo per la prossima stagione. La società è ad un passo da Nemanja Matic, 34 anni da compiere il primo agosto, che si libera a parametro zero dal Manchester United, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.