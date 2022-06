Ecco Matic, primo regalo a Mourinho

Dà il meglio di sé come mediano davanti alla difesa. Prenderà 3,6 milioni di base, lo stesso contratto proposto a Mkhitaryan, che invece ha preferito l'Inter

Fuori Mkhitaryan , che ha preferito l’offerta dell’ Inter a quella giallorossa, dentro Matic . A convincere il serbo, prossimo a svincolarsi dallo United , ci ha pensato in prima persona Mourinho . Esperienza, quantità e qualità abbinate nei piedi di questo colosso di 194 centimetri che nel tempo ha forse perso un po’ di dinamicità ma che rimane un calciatore di assoluto livello, inizia così il pezzo di Stefano Carino sul Messaggero.

Nell’ultima stagione ha giocato 32 partite e nonostante qualche fastidio muscolare è tendenzialmente stato sempre bene. È dotato di un piede sinistro molto preciso, sa verticalizzare con lanci lunghi ed è abile nel gioco aereo. È in possesso del doppio passaporto poiché nel 2014 ha ottenuto quello slovacco. Alla Roma può regalare personalità, esperienza, copertura e geometrie. Matic dà il meglio di sé come mediano basso davanti alla difesa, così da diventare in fase di ripiegamento un centrale aggiunto nel caso di un centrocampo a tre o anche a quattro qualora si giochi con il trequartista.